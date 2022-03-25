Диетолог Писарева рассказала, какой кофе полезен для сердца

26 марта 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Бронекофе — это напиток с добавление масла Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для улучшения сердечно-сосудистой деятельности полезно пить бронекофе, то есть кофе с добавлением сливочного масла. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Бронекофе, кофе с добавление различных масел, улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Сейчас популярно MCT-масло либо топленое гхи (сливочное, освобожденное от лактозы и казеина, — прим. URA.RU) или обычное сливочное. Они способствуют улучшению триглицеридов (жиры, которые являются основным источником энергии) и полезных жиров в организме. Чтобы его приготовить, берется обычный сваренный цельнозерновой кофе и туда добавляется масло», — рассказала Ирина Писарева. По словам врача-диетолога, чтобы убедиться, что кофе будет полезен, можно сдать анализ на усваиваемость организмом этого напитка. «Я за индивидуальность, так как мы все разные, и один продукт может подходить одному человеку, он может выпивать до литра кофе в день и будет у него все нормально, а у другого от одной чашки могут начаться проблемы. Есть даже анализы на усваиваемость кофе, можно сдать, проверить, посмотреть. Ну и важна дозировка, все хорошо в меру», — подчеркнула Писарева. В беседе с URA.RU медицинский директор, врач превентивной медицины, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова добавила, что кофе может быть полезен, если его употреблять без сахара и сладостей. «Кофе должен быть нерастворимый, свежемолотый, не в фольге, который мы в капсулах любим пить. Прекрасно в него добавлять корицу, так как это и хороший антиоксидант, снимающий негативные действия напитка. А если сварить с кардамоном, то это вкусно, приятно, и полезно. То есть нормальный кофе должен быть без сахара и сладостей», — заявила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для улучшения сердечно-сосудистой деятельности полезно пить бронекофе, то есть кофе с добавлением сливочного масла. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Бронекофе, кофе с добавление различных масел, улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Сейчас популярно MCT-масло либо топленое гхи (сливочное, освобожденное от лактозы и казеина, — прим. URA.RU) или обычное сливочное. Они способствуют улучшению триглицеридов (жиры, которые являются основным источником энергии) и полезных жиров в организме. Чтобы его приготовить, берется обычный сваренный цельнозерновой кофе и туда добавляется масло», — рассказала Ирина Писарева. По словам врача-диетолога, чтобы убедиться, что кофе будет полезен, можно сдать анализ на усваиваемость организмом этого напитка. «Я за индивидуальность, так как мы все разные, и один продукт может подходить одному человеку, он может выпивать до литра кофе в день и будет у него все нормально, а у другого от одной чашки могут начаться проблемы. Есть даже анализы на усваиваемость кофе, можно сдать, проверить, посмотреть. Ну и важна дозировка, все хорошо в меру», — подчеркнула Писарева. В беседе с URA.RU медицинский директор, врач превентивной медицины, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова добавила, что кофе может быть полезен, если его употреблять без сахара и сладостей. «Кофе должен быть нерастворимый, свежемолотый, не в фольге, который мы в капсулах любим пить. Прекрасно в него добавлять корицу, так как это и хороший антиоксидант, снимающий негативные действия напитка. А если сварить с кардамоном, то это вкусно, приятно, и полезно. То есть нормальный кофе должен быть без сахара и сладостей», — заявила она.