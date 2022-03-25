25 марта 2022

Диетолог Писарева рассказала, какой кофе полезен для сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Творчество. Тюмень, кружка, кофе
Бронекофе — это напиток с добавление масла Фото:

Для улучшения сердечно-сосудистой деятельности полезно пить бронекофе, то есть кофе с добавлением сливочного масла. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Бронекофе, кофе с добавление различных масел, улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Сейчас популярно MCT-масло либо топленое гхи (сливочное, освобожденное от лактозы и казеина, — прим. URA.RU) или обычное сливочное. Они способствуют улучшению триглицеридов (жиры, которые являются основным источником энергии) и полезных жиров в организме. Чтобы его приготовить, берется обычный сваренный цельнозерновой кофе и туда добавляется масло», — рассказала Ирина Писарева.

По словам врача-диетолога, чтобы убедиться, что кофе будет полезен, можно сдать анализ на усваиваемость организмом этого напитка. «Я за индивидуальность, так как мы все разные, и один продукт может подходить одному человеку, он может выпивать до литра кофе в день и будет у него все нормально, а у другого от одной чашки могут начаться проблемы. Есть даже анализы на усваиваемость кофе, можно сдать, проверить, посмотреть. Ну и важна дозировка, все хорошо в меру», — подчеркнула Писарева.

В беседе с URA.RU медицинский директор, врач превентивной медицины, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова добавила, что кофе может быть полезен, если его употреблять без сахара и сладостей. «Кофе должен быть нерастворимый, свежемолотый, не в фольге, который мы в капсулах любим пить. Прекрасно в него добавлять корицу, так как это и хороший антиоксидант, снимающий негативные действия напитка. А если сварить с кардамоном, то это вкусно, приятно, и полезно. То есть нормальный кофе должен быть без сахара и сладостей», — заявила она.

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Для улучшения сердечно-сосудистой деятельности полезно пить бронекофе, то есть кофе с добавлением сливочного масла. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Бронекофе, кофе с добавление различных масел, улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Сейчас популярно MCT-масло либо топленое гхи (сливочное, освобожденное от лактозы и казеина, — прим. URA.RU) или обычное сливочное. Они способствуют улучшению триглицеридов (жиры, которые являются основным источником энергии) и полезных жиров в организме. Чтобы его приготовить, берется обычный сваренный цельнозерновой кофе и туда добавляется масло», — рассказала Ирина Писарева. По словам врача-диетолога, чтобы убедиться, что кофе будет полезен, можно сдать анализ на усваиваемость организмом этого напитка. «Я за индивидуальность, так как мы все разные, и один продукт может подходить одному человеку, он может выпивать до литра кофе в день и будет у него все нормально, а у другого от одной чашки могут начаться проблемы. Есть даже анализы на усваиваемость кофе, можно сдать, проверить, посмотреть. Ну и важна дозировка, все хорошо в меру», — подчеркнула Писарева. В беседе с URA.RU медицинский директор, врач превентивной медицины, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова добавила, что кофе может быть полезен, если его употреблять без сахара и сладостей. «Кофе должен быть нерастворимый, свежемолотый, не в фольге, который мы в капсулах любим пить. Прекрасно в него добавлять корицу, так как это и хороший антиоксидант, снимающий негативные действия напитка. А если сварить с кардамоном, то это вкусно, приятно, и полезно. То есть нормальный кофе должен быть без сахара и сладостей», — заявила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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