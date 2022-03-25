Минобороны: Запад хочет развить конфликт «до последнего украинца»

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской считает, что поставка оружия Западом на Украину является большой ошибкой. По его мнению, это увеличит жертвы, но не повлияет на исход спецоперации.
«Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок — не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца», — сказал Рудской на брифинге.
Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Во время спецоперации НАТО и США отправляют Украине оружие.
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской считает, что поставка оружия Западом на Украину является большой ошибкой. По его мнению, это увеличит жертвы, но не повлияет на исход спецоперации. «Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок — не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца», — сказал Рудской на брифинге. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Во время спецоперации НАТО и США отправляют Украине оружие.