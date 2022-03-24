24 марта 2022
23 марта 2022

На главном празднике ЯНАО установят рекорд. Трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, день оленевода, оленевод, кмнс
В день оленевода в ЯНАО установят рекорд России Фото:

На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе.

Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов.

Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России)

Видеонаблюдение Ростелеком

Видеонаблюдение Ростелеком

Видеонаблюдение Ростелеком

Видеонаблюдение Ростелеком

Видеонаблюдение Ростелеком

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На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе. Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов. Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России) Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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