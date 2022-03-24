На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе.
Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов.
Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России)
На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе. Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов. Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России) Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком