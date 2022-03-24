На главном празднике ЯНАО установят рекорд. Трансляция

25 марта 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

В день оленевода в ЯНАО установят рекорд России Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе. Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов. Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России) Этот сайт запрещает встраивать внешние видеоплееры. Обратитесь к технической поддержке сайта за подробной информацией. Видеонаблюдение Ростелеком Этот сайт запрещает встраивать внешние видеоплееры. Обратитесь к технической поддержке сайта за подробной информацией. Видеонаблюдение Ростелеком Этот сайт запрещает встраивать внешние видеоплееры. Обратитесь к технической поддержке сайта за подробной информацией. Видеонаблюдение Ростелеком Этот сайт запрещает встраивать внешние видеоплееры. Обратитесь к технической поддержке сайта за подробной информацией. Видеонаблюдение Ростелеком Этот сайт запрещает встраивать внешние видеоплееры. Обратитесь к технической поддержке сайта за подробной информацией. Видеонаблюдение Ростелеком Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На дне оленевода в Салехарде, который пройдет 26 и 27 марта, установят рекорд России по одновременной жарке ряпушки, его можно будет посмотреть онлайн. Вещание организовывает «Ростелеком». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Над акваторией реки Полябта специалисты провайдера установят восемь камер видеонаблюдения. Они будут транслировать все, что происходит на главной сцене, ярмарке ямальских производителей, площадках снегоходного кросса и национальных видов спорта», — сообщили в пресс-службе. Традиционно праздник проводился в один день, но в этом году из-за насыщенной программы его решили разделить на два дня. В первый день праздника планируется пожарить более 120 килограмм ряпушки, а после готовой рыбой угостят всех гостей. Также жителей и гостей Салехарда ждут различные традиционные соревнования, гастрофестиваль, ярмарки, а также выступление различных коллективов. Камера гастрофестиваля (здесь покажут трансляцию установки рекорда России) Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком Видеонаблюдение Ростелеком