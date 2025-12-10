Ямальская больница не выплатила своим сотрудникам премий почти на 400 тысяч рублей

Прокуратура встала на защиту сотрудников учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководители больницы в Шурышкарском районе (ЯНАО) не выплатили своим сотрудникам квартальные премии в размере 370 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура по региону.

«Руководство районной больницы необоснованно снижало суммы выплачиваемых квартальных премий в 2024 году двум медицинским работникам из числа среднего медицинского персонала. Прокуратура обратилась в суд», — отмечено в сообщении.

Прокуратура встала на защиту сотрудников больницы. В связи с этим недополученные суммы по премиям были выплачены медсестрам.

