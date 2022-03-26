Заслуженный учитель РФ призвал ввести новый обязательный экзамен

Российскую систему образования необходимо изменить и сделать историю обязательным уроком на ЕГЭ. Такое мнение высказал заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров.
«История должна быть обязательным предметом для сдачи ЕГЭ любым учеником, независимо от профиля. В целом преподавание плохо налажено. В основном, как проходят уроки, к сожалению? Конспект параграфа или презентация показывается ученикам с краткими комментариями учителя. Надо само существо уроков изменять», — сказал Снегуров в беседе с NEWS.RU.
Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, пишет «Национальная служба новостей». По словам депутат, в школах также необходимо увеличить число уроков истории, иначе дети не будут знать этот предмет на должном уровне.
Российскую систему образования необходимо изменить и сделать историю обязательным уроком на ЕГЭ. Такое мнение высказал заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. «История должна быть обязательным предметом для сдачи ЕГЭ любым учеником, независимо от профиля. В целом преподавание плохо налажено. В основном, как проходят уроки, к сожалению? Конспект параграфа или презентация показывается ученикам с краткими комментариями учителя. Надо само существо уроков изменять», — сказал Снегуров в беседе с NEWS.RU. Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, пишет «Национальная служба новостей». По словам депутат, в школах также необходимо увеличить число уроков истории, иначе дети не будут знать этот предмет на должном уровне.