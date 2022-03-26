Заслуженный учитель РФ призвал ввести новый обязательный экзамен

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Все ученики должны сдавать ЕГЭ по истории, считает Александр Снегуров Фото:

Российскую систему образования необходимо изменить и сделать историю обязательным уроком на ЕГЭ. Такое мнение высказал заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров.

«История должна быть обязательным предметом для сдачи ЕГЭ любым учеником, независимо от профиля. В целом преподавание плохо налажено. В основном, как проходят уроки, к сожалению? Конспект параграфа или презентация показывается ученикам с краткими комментариями учителя. Надо само существо уроков изменять», — сказал Снегуров в беседе с NEWS.RU.

Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, пишет «Национальная служба новостей». По словам депутат, в школах также необходимо увеличить число уроков истории, иначе дети не будут знать этот предмет на должном уровне.

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Российскую систему образования необходимо изменить и сделать историю обязательным уроком на ЕГЭ. Такое мнение высказал заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. «История должна быть обязательным предметом для сдачи ЕГЭ любым учеником, независимо от профиля. В целом преподавание плохо налажено. В основном, как проходят уроки, к сожалению? Конспект параграфа или презентация показывается ученикам с краткими комментариями учителя. Надо само существо уроков изменять», — сказал Снегуров в беседе с NEWS.RU. Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, пишет «Национальная служба новостей». По словам депутат, в школах также необходимо увеличить число уроков истории, иначе дети не будут знать этот предмет на должном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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