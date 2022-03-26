Терапевт Ярцева назвала основные причины жжения в груди

27 марта 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Жжение в груди может быть причиной кардиологических или невралгических проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жжение в грудной клетке человека может указывать на несколько проблем, среди которых стенокардия, инфаркт миокарда, эзофагит (воспаление пищевода). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. «Надо более подробно понимать, какие помимо этого симптома еще есть жалобы. Уже тогда можно говорить, в какой области этот недуг. Совершенно разнообразные состояния, начиная от стенокардии. Жжение, боли в груди у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией. У пожилых пациентов это может быть симптомом стенокардии. Но это возрастные пациенты и пациенты с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть, стенокардия и вследствие даже инфаркт миокарда», — сказала URA.RU Ирина Ярцева. Также жжение в груди могут вызвать проблемы в пищеварительной системе, отметила собеседница агентства. «Это может быть симптомом такого заболевания, как эзофагит. Это воспаление пищевода на фоне гастроэзофигиально рефлюксной болезни. Это такой заброс содержимого желудка в пищевод», — объяснила терапевт. Специалист добавила, что еще одной причиной жжения в груди могут быть невралгические проблемы. «Невралгия может быть. Межреберная невралгия. Она тоже может быть болью и жжением в груди. Опять же такое может быть при бронхите, при каком-то респираторном вирусном заболевании. Это такой широкий симптом, который вырвать из контекста очень сложно и надо всегда обращаться к врачу», — уточнила Ярцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жжение в грудной клетке человека может указывать на несколько проблем, среди которых стенокардия, инфаркт миокарда, эзофагит (воспаление пищевода). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. «Надо более подробно понимать, какие помимо этого симптома еще есть жалобы. Уже тогда можно говорить, в какой области этот недуг. Совершенно разнообразные состояния, начиная от стенокардии. Жжение, боли в груди у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией. У пожилых пациентов это может быть симптомом стенокардии. Но это возрастные пациенты и пациенты с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть, стенокардия и вследствие даже инфаркт миокарда», — сказала URA.RU Ирина Ярцева. Также жжение в груди могут вызвать проблемы в пищеварительной системе, отметила собеседница агентства. «Это может быть симптомом такого заболевания, как эзофагит. Это воспаление пищевода на фоне гастроэзофигиально рефлюксной болезни. Это такой заброс содержимого желудка в пищевод», — объяснила терапевт. Специалист добавила, что еще одной причиной жжения в груди могут быть невралгические проблемы. «Невралгия может быть. Межреберная невралгия. Она тоже может быть болью и жжением в груди. Опять же такое может быть при бронхите, при каком-то респираторном вирусном заболевании. Это такой широкий симптом, который вырвать из контекста очень сложно и надо всегда обращаться к врачу», — уточнила Ярцева.