Гинцбург раскрыл, когда начнут прививать детей 6-11 лет от COVID

Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС.
В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.
Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС. В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.