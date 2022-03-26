Гинцбург раскрыл, когда начнут прививать детей 6-11 лет от COVID

27 марта 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Со следующей недели начнутся клинические испытания вакцины на детях 6-11 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС. В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС. В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.