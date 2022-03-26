26 марта 2022

Гинцбург раскрыл, когда начнут прививать детей 6-11 лет от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург , укол, COVID-19, вакцина для детей COVID-19, Гам-Ковид-Вак-М, вакцинация детей от covid-19
Со следующей недели начнутся клинические испытания вакцины на детях 6-11 лет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС.

В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — передал ученый ТАСС. В ноябре прошлого года центр имени Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей на возраст 6-11 лет. Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...