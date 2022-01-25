Гинцбург: необходимо вакцинировать миллионы детей от COVID-19

26 января 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

За полгода в России нужно привить 10 миллионов детей. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19», — заявил Александ Гинцбург. Он добавил, что опирается на научные предпосылки и практики применения вакцинопрофилактики как в России, так и во всем мире. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он. Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований препарата от COVID-19 на детях. Гинцбург анонсировал старт исследований вакцин от коронавируса на детях. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируют принуждать детей к вакцинации от COVID-19. Глава Минздрава также сообщал, что российских подростков намерены прививать от коронавируса на добровольной основе и с согласия родителей, передает телеканал 360.