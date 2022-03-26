26 марта 2022
25 марта 2022

В центре Екатеринбурга произошла стрельба. Есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Мужчина ранил одного из посетителей бара Фото:

В центре Екатеринбурга мужчина устроил стрельбу, в результате которой пострадал один человек. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-служб ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле», — рассказал Валерий Горелых URA.RU.

Мужчина пытался пройти в бар, но ему отказали из-за подозрительного поведения. Теперь его и автомобиль разыскивают.

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В центре Екатеринбурга мужчина устроил стрельбу, в результате которой пострадал один человек. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-служб ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле», — рассказал Валерий Горелых URA.RU. Мужчина пытался пройти в бар, но ему отказали из-за подозрительного поведения. Теперь его и автомобиль разыскивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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