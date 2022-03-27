Дерматолог назвала пять признаков развития меланомы

28 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Воздействие солнца и травмы могут спровоцировать меланому, сказала Натэла Гришина Фото: Анна Майорова © URA.RU Асимметрия, неровность краев, изменение окраса или размера родинки говорит о развитии меланомы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила дерматолог Натэла Гришина. «Существует несколько признаков, по которым можно ориентироваться, наблюдая за образованием в виде невусов или родинок, которые могут меняться. Есть такое понятие — АКОРД. А — асимметрия. К — край. Все края должны быть гладкими и ровными. О — окрас. Родинка должна быть равномерная, не пестрая. Синюшный цвет — повод обратиться к врачу. Р — размер. Если родинка больше 5 мм, нужно внимательно следить. Д — динамика, то есть появление кровоточивости, боль или зуд. Это все говорит, что лучше провериться», — рассказала Натэла Гришина. По ее словам, особое внимание нужно уделять родинкам, которые находятся на открытых участках тела, и тем, которые наиболее подвержены травматизации. «Это места, где бретельки от бюстгальтера, или куда чаще попадает солнце, например, лицо или щиколотки. Травма и ультрафиолет — это прямой способ перерождения в виде меланомы», — объяснила специалист. Она порекомендовала защищать крупные образования стиками и специальными средствами, особенно при отдыхе на пляже. На предрасположенность влияет и возраст. «Чем старше человек, тем вероятность любых онкообразований выше», — сообщила дерматолог. Гришина назвала меланому одним из самых коварных видов рака. «Пациент не сразу может обратить внимание. От момента прогрессирования до конечной стадии, когда ничего уже сделать невозможно, проходит месяц или несколько. Это коварный вид онкологии, который очень быстро прогрессирует, дает метастазы и приводит к летальному исходу», — подчеркнула эксперт. Она добавила, что на ранних стадиях прогноз очень хороший. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Асимметрия, неровность краев, изменение окраса или размера родинки говорит о развитии меланомы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила дерматолог Натэла Гришина. «Существует несколько признаков, по которым можно ориентироваться, наблюдая за образованием в виде невусов или родинок, которые могут меняться. Есть такое понятие — АКОРД. А — асимметрия. К — край. Все края должны быть гладкими и ровными. О — окрас. Родинка должна быть равномерная, не пестрая. Синюшный цвет — повод обратиться к врачу. Р — размер. Если родинка больше 5 мм, нужно внимательно следить. Д — динамика, то есть появление кровоточивости, боль или зуд. Это все говорит, что лучше провериться», — рассказала Натэла Гришина. По ее словам, особое внимание нужно уделять родинкам, которые находятся на открытых участках тела, и тем, которые наиболее подвержены травматизации. «Это места, где бретельки от бюстгальтера, или куда чаще попадает солнце, например, лицо или щиколотки. Травма и ультрафиолет — это прямой способ перерождения в виде меланомы», — объяснила специалист. Она порекомендовала защищать крупные образования стиками и специальными средствами, особенно при отдыхе на пляже. На предрасположенность влияет и возраст. «Чем старше человек, тем вероятность любых онкообразований выше», — сообщила дерматолог. Гришина назвала меланому одним из самых коварных видов рака. «Пациент не сразу может обратить внимание. От момента прогрессирования до конечной стадии, когда ничего уже сделать невозможно, проходит месяц или несколько. Это коварный вид онкологии, который очень быстро прогрессирует, дает метастазы и приводит к летальному исходу», — подчеркнула эксперт. Она добавила, что на ранних стадиях прогноз очень хороший.