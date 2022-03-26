26 марта 2022
25 марта 2022

Компания, связанная с мэрией Кургана, незаконно получила 87 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Компания получила 87 млн рублей дохода за пять лет Фото:

В Кургане директора муниципального унитарного предприятия обвиняют в том, что ее организация незаконно оказывала услуги в сфере отопления и за несколько лет получила более 87 млн рублей дохода. Данная информация была размещена 28 марта на сайте областной прокуратуры.

«Более трех лет предприятие, возглавляемое обвиняемой, осуществляло эксплуатацию двух котельных, обеспечивающих теплоснабжение части населения и учреждений социальной инфраструктуры в г. Кургане. <…> В результате осуществления такой деятельности за период с 2017 по 2021 год предприятием был получен доход в размере свыше 87 миллионов рублей», — указано в сообщении.

Руководителя МУПа обвиняют в совершении предпринимательской деятельности без лицензии в особо крупном размере. Котельные могли использовать только при наличии соответствующих лицензий, которых в компании не было. Дело направят в Курганский городской суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане директора муниципального унитарного предприятия обвиняют в том, что ее организация незаконно оказывала услуги в сфере отопления и за несколько лет получила более 87 млн рублей дохода. Данная информация была размещена 28 марта на сайте областной прокуратуры. «Более трех лет предприятие, возглавляемое обвиняемой, осуществляло эксплуатацию двух котельных, обеспечивающих теплоснабжение части населения и учреждений социальной инфраструктуры в г. Кургане. <…> В результате осуществления такой деятельности за период с 2017 по 2021 год предприятием был получен доход в размере свыше 87 миллионов рублей», — указано в сообщении. Руководителя МУПа обвиняют в совершении предпринимательской деятельности без лицензии в особо крупном размере. Котельные могли использовать только при наличии соответствующих лицензий, которых в компании не было. Дело направят в Курганский городской суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...