Компания, связанная с мэрией Кургана, незаконно получила 87 млн

Компания получила 87 млн рублей дохода за пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане директора муниципального унитарного предприятия обвиняют в том, что ее организация незаконно оказывала услуги в сфере отопления и за несколько лет получила более 87 млн рублей дохода. Данная информация была размещена 28 марта на сайте областной прокуратуры.

«Более трех лет предприятие, возглавляемое обвиняемой, осуществляло эксплуатацию двух котельных, обеспечивающих теплоснабжение части населения и учреждений социальной инфраструктуры в г. Кургане. <…> В результате осуществления такой деятельности за период с 2017 по 2021 год предприятием был получен доход в размере свыше 87 миллионов рублей», — указано в сообщении.

Руководителя МУПа обвиняют в совершении предпринимательской деятельности без лицензии в особо крупном размере. Котельные могли использовать только при наличии соответствующих лицензий, которых в компании не было. Дело направят в Курганский городской суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.