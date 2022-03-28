Советник Госдепа объяснил заявление Байдена про Путина эмоциями

28 марта 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Заявление Джо Байдена не соответствует политике США, заявил советник Госдепа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Путин «не должен оставаться у власти» были сделаны на эмоциях. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. «Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным», — высказался Хокстин на глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, трансляция велась на youtube-канале мероприятия. Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти» и России не удастся победить на Украине, передает телеканал 360. Так он отреагировал на проведение Россией спецоперации на Украине. Речь не шла о смене власти в России, заявили позже в Белом доме. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, смена режима в РФ не является целью НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не стал использовать подобные слова в адрес Путина, сообщает Пятый канал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Путин «не должен оставаться у власти» были сделаны на эмоциях. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. «Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным», — высказался Хокстин на глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, трансляция велась на youtube-канале мероприятия. Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти» и России не удастся победить на Украине, передает телеканал 360. Так он отреагировал на проведение Россией спецоперации на Украине. Речь не шла о смене власти в России, заявили позже в Белом доме. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, смена режима в РФ не является целью НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не стал использовать подобные слова в адрес Путина, сообщает Пятый канал.