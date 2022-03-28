Советник Госдепа объяснил заявление Байдена про Путина эмоциями

Заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Путин «не должен оставаться у власти» были сделаны на эмоциях. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
«Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным», — высказался Хокстин на глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, трансляция велась на youtube-канале мероприятия.
Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти» и России не удастся победить на Украине, передает телеканал 360. Так он отреагировал на проведение Россией спецоперации на Украине. Речь не шла о смене власти в России, заявили позже в Белом доме. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, смена режима в РФ не является целью НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не стал использовать подобные слова в адрес Путина, сообщает Пятый канал.
Заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Путин «не должен оставаться у власти» были сделаны на эмоциях. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. «Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным», — высказался Хокстин на глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, трансляция велась на youtube-канале мероприятия. Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти» и России не удастся победить на Украине, передает телеканал 360. Так он отреагировал на проведение Россией спецоперации на Украине. Речь не шла о смене власти в России, заявили позже в Белом доме. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, смена режима в РФ не является целью НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не стал использовать подобные слова в адрес Путина, сообщает Пятый канал.