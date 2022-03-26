Байден вновь позволил себе оскорбления в адрес Путина и России

Байден снова сделал громкое заявление в адрес Путина Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Таким заявлением завершил свою речь в Варшаве президент США Джо Байден. В Белом доме постарались оправдать его слова.

«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Этот человек (Путин — прим. URA.RU) не может оставаться у власти», — высказался Байден в конце брифинга. Трансляция велась велась на youtube-канале Белого дома.

В Белом доме оправдались за слова своего лидера, отметив, что он не имел в виду смену власти в России. «Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — пояснил журналистам позднее представитель Белого дома. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее Байден позволил себе назвать Путина «мясником». Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что риторика Байдена «граничит с клиникой».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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