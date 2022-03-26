В Сургуте родители учеников бьются за зачисления в элитные школы

В Сургуте родители пытаются отдать первоклассников в элитные школы раньше остальных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) с приближением лета и периода зачисления первоклассников в школы начинает расти волнение родителей, которые хотят отдать своего ребенка в элитное образовательное учреждение. О ситуации в Сургуте рассказала директор городского департамента образования Ирина Замятина во время онлайн брифинга.

«Родители уже заранее волнуются и формируют заявления <…> Мы предполагали, что в этом году будет 6,5 тысячи первоклассников, но на сегодняшний день у нас учится в первом классе порядка 6 900 детей. Прогнозные цифры двигаются в сторону увеличения <…> На сегодня планируем все те же 6,5 тысячи первоклассников, но сколько их будет на самом деле — время покажет», — сказала Замятина во время брифинга.

Замятина рассказала, что наибольшим спросом пользуются школы №9 и №31, а также ряд гимназий и лицеев. По словам источника URA.RU, среди жителей города распространено мнение о том, что указанные школы, а также гимназия «Лаборатория Салахова» являются элитными образовательными учреждениями.

Замятина заверила, что все первоклассники, которые должны быть зачислены в первый класс, будут зачислены. Подача заявлений откроется с 1 апреля по 30 июня.