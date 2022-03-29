Воры в законе вызвались помогать армии Украины

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На Украине открыто демонстрируется симбиоз местных властей и криминальных авторитетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Организованные преступные группы, состоящие из воров в законе и преступников, стали сотрудничать с украинскими властями. Об этом сообщил брат мэра Сум Александра Лысенко, криминальный авторитет, вор в законе Лера Сумской.

«Все члены его ОПГ вступят в ряды территориальной обороны. Преступники уже получили оружие и удостоверения, а также стали условной „гвардией“ мэра города. Неугодных местных жителей подвергают обструкции», — передает ИА «Прайм Крайм».

Отмечается, что аналогичная ситуация сейчас происходит в Кривом Роге. Нынешний глава города Александр Вилкул открыто подтвердил факт симбиоза с криминалитетом. Украинская полиция полностью самоустранилась.

Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Организованные преступные группы, состоящие из воров в законе и преступников, стали сотрудничать с украинскими властями. Об этом сообщил брат мэра Сум Александра Лысенко, криминальный авторитет, вор в законе Лера Сумской. «Все члены его ОПГ вступят в ряды территориальной обороны. Преступники уже получили оружие и удостоверения, а также стали условной „гвардией“ мэра города. Неугодных местных жителей подвергают обструкции», — передает ИА «Прайм Крайм». Отмечается, что аналогичная ситуация сейчас происходит в Кривом Роге. Нынешний глава города Александр Вилкул открыто подтвердил факт симбиоза с криминалитетом. Украинская полиция полностью самоустранилась. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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