Свердловский патруль помог девочке, которую не замечали водители. Видео

29 марта 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Полицейские стараются помогать и взрослым, и маленьким пешеходам, сообщили в МВД (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейский машины патрульно-постовой службы в Екатеринбурге помог ребенку перейти через оживленный перекресток, на котором сломался светофор. Видео инцидента выложил на youtube-канале очевидец. «Сломался светофор. Внимание на уазик ППС впереди», — подписал видео под названием «Позитив» пользователь под именем Дмитрий Че. На кадрах видно, что на перекрестке Московская — Фурманова возле здания суда скопилось большое количество машин. Перед сломанным светофором возле пешеходного перехода стоит маленькая девочка, опасаясь переходить дорогу. Автомобили игнорируют ребенка и проезжают мимо, и лишь патруль ППС останавливается на повороте. Из авто выходит полицейский, берет девочку за руку и переводит через улицу. «Патруль — молодец!» — одобрили поступок сотрудника ГИБДД пользователи. «Каждый сотрудник полиции обязан принимать меры, чтобы пешеходы и граждане не пострадали. В данном случае полицейские увидели, что ребенок боится перейти через дорогу и, чтобы девочка не попала под машину, они остановились, включили проблесковые маяки и помогли — то есть выполнили свою обязанность», — прокомментировали видео в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Специалисты отметили, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в городе остается высокая, поэтому каждый сотрудник полиции ориентирован на то, чтобы помогать или предотвращать происшествия на дорогах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полицейский машины патрульно-постовой службы в Екатеринбурге помог ребенку перейти через оживленный перекресток, на котором сломался светофор. Видео инцидента выложил на youtube-канале очевидец. «Сломался светофор. Внимание на уазик ППС впереди», — подписал видео под названием «Позитив» пользователь под именем Дмитрий Че. На кадрах видно, что на перекрестке Московская — Фурманова возле здания суда скопилось большое количество машин. Перед сломанным светофором возле пешеходного перехода стоит маленькая девочка, опасаясь переходить дорогу. Автомобили игнорируют ребенка и проезжают мимо, и лишь патруль ППС останавливается на повороте. Из авто выходит полицейский, берет девочку за руку и переводит через улицу. «Патруль — молодец!» — одобрили поступок сотрудника ГИБДД пользователи. «Каждый сотрудник полиции обязан принимать меры, чтобы пешеходы и граждане не пострадали. В данном случае полицейские увидели, что ребенок боится перейти через дорогу и, чтобы девочка не попала под машину, они остановились, включили проблесковые маяки и помогли — то есть выполнили свою обязанность», — прокомментировали видео в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Специалисты отметили, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в городе остается высокая, поэтому каждый сотрудник полиции ориентирован на то, чтобы помогать или предотвращать происшествия на дорогах.