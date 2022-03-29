В «Автостате» заявили о повторении на рынке аномалии 2014 года

29 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Многие продавцы подержанных автомобилей сняли объявления после введения санкций против РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России С введением экономический санкций западными странами в России резко сократился рынок подержанных автомобилей, так как продавцы начали снимать объявления о продаже. Такого явления не наблюдалось с 2014 года. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Люди не хотят продавать свои подержанные автомобили.Продают только в том случае, если нужны деньги на что-то другое. Если автомобиль всегда был и человек им пользовался, то одной из причин продажи была его замена, покупка нового автомобиля, продажа старого. Сейчас если нет покупки нового автомобиля, то нет смысла и люди предпочитают придерживать свои старые автомобили, не продавать. Поэтому рынок автомобилей с пробегом сократился. Предложение сократилось. Очень много автомобилей было снято с продажи», — сказал Сергей Удалов. Как объяснил собеседник агентства, подобная ситуация возникала восемь лет назад, когда курс рубля начал заметно слабеть. «Эти вещи были в 2014—2015 году, когда также резко вырос курс и понятно, что люди, у кого были выставлены автомобили на продажу, они либо на них увеличили цены, примерно также, как и на новые в соответствии с курсом доллара, либо они сняли их с продажи, чтобы понять, что будет с курсом, с рынком и так далее. Сейчас примерной такая же ситуация», — добавил он. Удалов отметил, что за последнее время цены на новые автомобили выросли до 40%. «Цены выросли на 30-40%, если говорить о новых автомобилях. Если говорить об автомобилях с пробегом, я думаю, что зависит от возраста автомобиля. Там вилка, наверно, шире, то есть от 20% до 40% выросли», — заключил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также замораживают отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С введением экономический санкций западными странами в России резко сократился рынок подержанных автомобилей, так как продавцы начали снимать объявления о продаже. Такого явления не наблюдалось с 2014 года. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Люди не хотят продавать свои подержанные автомобили.Продают только в том случае, если нужны деньги на что-то другое. Если автомобиль всегда был и человек им пользовался, то одной из причин продажи была его замена, покупка нового автомобиля, продажа старого. Сейчас если нет покупки нового автомобиля, то нет смысла и люди предпочитают придерживать свои старые автомобили, не продавать. Поэтому рынок автомобилей с пробегом сократился. Предложение сократилось. Очень много автомобилей было снято с продажи», — сказал Сергей Удалов. Как объяснил собеседник агентства, подобная ситуация возникала восемь лет назад, когда курс рубля начал заметно слабеть. «Эти вещи были в 2014—2015 году, когда также резко вырос курс и понятно, что люди, у кого были выставлены автомобили на продажу, они либо на них увеличили цены, примерно также, как и на новые в соответствии с курсом доллара, либо они сняли их с продажи, чтобы понять, что будет с курсом, с рынком и так далее. Сейчас примерной такая же ситуация», — добавил он. Удалов отметил, что за последнее время цены на новые автомобили выросли до 40%. «Цены выросли на 30-40%, если говорить о новых автомобилях. Если говорить об автомобилях с пробегом, я думаю, что зависит от возраста автомобиля. Там вилка, наверно, шире, то есть от 20% до 40% выросли», — заключил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также замораживают отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии.