Импортеры отказываются от поставок машин в Россию

Консультант по автопрому заявил, что авторынок в 2022 году может недосчитаться около 40 тысяч автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Немецкая марка Audi с 24 февраля прекратила отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. Помимо этого, сообщения похожего характера зафиксированы от General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ и источники.

«В связи со сложной ситуацией по всем индикаторам, Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля. Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров. Подобные письма пришли от концерна General Motors, Volkswagen, чешской Skoda, британский Land Rover и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, за прошедший год импорт легковых машин вышеуказанных брендов составил 37,9 тысяч штук. «Если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться в 2022 порядка 40 тысяч машин», — сказал он.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Эту тенденцию Удалов объяснил дефицитом микрочипов и производства. Также сообщалось, что в РФ с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Однако Евросоюз и США из-за решения президента начали вводить санкции против РФ.

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