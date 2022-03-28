В Тюменской области похоронили контрактника, погибшего на Украине

С Алексеем Шевелевым простились в селе Казанское (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего Алексея Шевелева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, 29 марта похоронили в Казанском районе Тюменской области. Информацию URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«В настоящее время глава района Татьяна Богданова, а также ее заместители, находятся на похоронах Алексея Шевелева. Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине», — сообщили URA.RU в приемной мэрии.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины стала актом поддержки нашей страной мирных жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны националистов. Действия России направлены на уничтожение военных объектов, а также вооружения ВСУ и нацбатов. В спецоперации со стороны РФ участвуют военнослужащие, заключившие контракты.