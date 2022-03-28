28 марта 2022

В Тюменской области похоронили контрактника, погибшего на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, гвоздика, похороны
С Алексеем Шевелевым простились в селе Казанское (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего Алексея Шевелева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, 29 марта похоронили в Казанском районе Тюменской области. Информацию URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«В настоящее время глава района Татьяна Богданова, а также ее заместители, находятся на похоронах Алексея Шевелева. Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине», — сообщили URA.RU в приемной мэрии.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины стала актом поддержки нашей страной мирных жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны националистов. Действия России направлены на уничтожение военных объектов, а также вооружения ВСУ и нацбатов. В спецоперации со стороны РФ участвуют военнослужащие, заключившие контракты.

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Военнослужащего Алексея Шевелева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, 29 марта похоронили в Казанском районе Тюменской области. Информацию URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «В настоящее время глава района Татьяна Богданова, а также ее заместители, находятся на похоронах Алексея Шевелева. Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине», — сообщили URA.RU в приемной мэрии. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины стала актом поддержки нашей страной мирных жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны националистов. Действия России направлены на уничтожение военных объектов, а также вооружения ВСУ и нацбатов. В спецоперации со стороны РФ участвуют военнослужащие, заключившие контракты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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