Матвиенко назвала условие для окончания спецоперации на Украине

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Россия ждет от Украины выполнения договоренностей, отмечает Матвиенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине будет остановлена, как столько будут достигнуты договоренности с Украиной, на которых настаивает Россия. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан).

Она отметила, что после достижения договоренностей Россия готова будет налаживать сотрудничество с Украиной. «Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим, на каких принципах могут быть достигнуты договоренности», — заявила Матвиенко.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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Спецоперация на Украине будет остановлена, как столько будут достигнуты договоренности с Украиной, на которых настаивает Россия. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан). Она отметила, что после достижения договоренностей Россия готова будет налаживать сотрудничество с Украиной. «Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим, на каких принципах могут быть достигнуты договоренности», — заявила Матвиенко. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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