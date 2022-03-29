Матвиенко назвала условие для окончания спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине будет остановлена, как столько будут достигнуты договоренности с Украиной, на которых настаивает Россия. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан).
Она отметила, что после достижения договоренностей Россия готова будет налаживать сотрудничество с Украиной. «Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим, на каких принципах могут быть достигнуты договоренности», — заявила Матвиенко.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
Спецоперация на Украине будет остановлена, как столько будут достигнуты договоренности с Украиной, на которых настаивает Россия. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан). Она отметила, что после достижения договоренностей Россия готова будет налаживать сотрудничество с Украиной. «Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим, на каких принципах могут быть достигнуты договоренности», — заявила Матвиенко. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.