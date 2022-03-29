РФ сокращает наступление на Киев и Чернигов

29 марта 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил замминистра обороны России Александр Фомин после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Фомин является членом российской делегации. По его словам, переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины и предоставлении ей гарантий безопасности «переходят в практическую плоскость». Поэтому Минобороны РФ «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров» решило в разы сократить военную активность на указанных направлениях. Такое решение принято по итогам российско-украинских переговоров, состоявшихся 29 марта в Стамбуле, пишет РИА «Новости». Глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров двух сторон заявил, что Россия сделает два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил замминистра обороны России Александр Фомин после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Фомин является членом российской делегации. По его словам, переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины и предоставлении ей гарантий безопасности «переходят в практическую плоскость». Поэтому Минобороны РФ «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров» решило в разы сократить военную активность на указанных направлениях. Такое решение принято по итогам российско-украинских переговоров, состоявшихся 29 марта в Стамбуле, пишет РИА «Новости». Глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров двух сторон заявил, что Россия сделает два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.