Россия сделала два шага навстречу Украине 29 марта 2022 в 16:51 Размер текста - 17 + Переговоры прошли конструктивно, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сделает два шага на встречу Украине по вопросу деэскалации. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров двух сторон. «РФ и Украина завершили переговоры, они прошли конструктивно. Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине», — приводит РИА «Новости» слова Мединского. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров. Глава российской делегации, Владимир Мединский заявил, что украинская сторона затягивает переговоры. Украинские переговорщики признались, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия сделает два шага на встречу Украине по вопросу деэскалации. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров двух сторон. «РФ и Украина завершили переговоры, они прошли конструктивно. Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине», — приводит РИА «Новости» слова Мединского. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров. Глава российской делегации, Владимир Мединский заявил, что украинская сторона затягивает переговоры. Украинские переговорщики признались, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям