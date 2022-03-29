Экс-депутат Госдумы заявил о вербовке Украиной чиновников в Крыму

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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, сотовая связь
У российских чиновников были найдены биометрические паспорта Украины, заявил Руслан Бальбек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. «Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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