Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
«Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. «Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.