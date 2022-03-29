Экс-депутат Госдумы заявил о вербовке Украиной чиновников в Крыму

29 марта 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

У российских чиновников были найдены биометрические паспорта Украины, заявил Руслан Бальбек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. «Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина занималась вербовкой российских чиновников в Крыму. Такое заявление сделал крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. «Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего — это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну, а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути были уже потенциально завербованы», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.