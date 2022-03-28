В Пермском крае мужчина пугал прохожих винтовкой

Полиция задержала хулигана и проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина с винтовкой в Березниках (Пермский край) стрелял в воздух и пугал прохожих. В пресс-службе городского ОМВД сообщили, что злоумышленник задержан и проводится проверка.

«В полицию поступило сообщение от граждан, что утром по дороге передвигается мужчина с предметом, похожим на оружием. Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения и у него изъяли пневматическую винтовку. По данному факту проводится проверка», — заявила представитель отдела МВД Ольга Погонышева в эфире телеканала «Свое ТВ».

Жители в социальных сетях пишут, что видели мужчину с винтовкой в районе Чуртанского шоссе. Поведение неадекватного мужчины их сильно напугало.