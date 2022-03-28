28 марта 2022

В Пермском крае мужчина пугал прохожих винтовкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Полиция задержала хулигана и проводит проверку Фото:

Мужчина с винтовкой в Березниках (Пермский край) стрелял в воздух и пугал прохожих. В пресс-службе городского ОМВД сообщили, что злоумышленник задержан и проводится проверка.

«В полицию поступило сообщение от граждан, что утром по дороге передвигается мужчина с предметом, похожим на оружием. Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения и у него изъяли пневматическую винтовку. По данному факту проводится проверка», — заявила представитель отдела МВД Ольга Погонышева в эфире телеканала «Свое ТВ».

Жители в социальных сетях пишут, что видели мужчину с винтовкой в районе Чуртанского шоссе. Поведение неадекватного мужчины их сильно напугало.

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Мужчина с винтовкой в Березниках (Пермский край) стрелял в воздух и пугал прохожих. В пресс-службе городского ОМВД сообщили, что злоумышленник задержан и проводится проверка. «В полицию поступило сообщение от граждан, что утром по дороге передвигается мужчина с предметом, похожим на оружием. Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения и у него изъяли пневматическую винтовку. По данному факту проводится проверка», — заявила представитель отдела МВД Ольга Погонышева в эфире телеканала «Свое ТВ». Жители в социальных сетях пишут, что видели мужчину с винтовкой в районе Чуртанского шоссе. Поведение неадекватного мужчины их сильно напугало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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