Россияне массово начали продавать лекарства в интернете

30 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

За это может грозить штраф или лишение свободы на срок до восьми лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С недавних пор в соцсетях и на различных сайтах начали появляться объявления о продаже тех или иных лекарств. Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю. «Это было и в период пандемии коронавируса, это происходит и сейчас. Есть объявления, где прямо указано, что продают и сколько стоит. Есть завуалированные, например: „продам духи L-тироксин“ („L-тироксин“ — препарат для щитовидной железы — прим. ред.). Однако пациенты, которым действительно нужно это лекарство, понимают, о чем идет речь», — рассказала «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Она добавила, что пациенты, которые хотят приобрести таким образом лекарства, рискуют купить фальсификат. В пресс-службе «Авито» заверили, что все предложения, нарушающие законодательство, блокируются еще до размещения. Они добавили, что если же такое объявление попало на сайт, позже оно обязательно будет проверено экспертами и удалено в случае подтверждения нарушений. Во «Вконтакте» сообщили, что они не только реагируют на жалобы пользователей о подобных нарушениях, однако команда соцсети самостоятельно проводит внутренний мониторинг. Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова отмечает, что закон об обращении лекарственных средств гласит, что продажа медикаментов разрешена только в аптеках, ИП и организациями, имеющими специальную лицензию. Эксперт отметила, что в случае подтверждения незаконной деятельности, человеку в лучшем случае грозит административная ответственность — штраф до 3 тыс. рублей, а в худшем — лишение свободы на срок до восьми лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С недавних пор в соцсетях и на различных сайтах начали появляться объявления о продаже тех или иных лекарств. Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю. «Это было и в период пандемии коронавируса, это происходит и сейчас. Есть объявления, где прямо указано, что продают и сколько стоит. Есть завуалированные, например: „продам духи L-тироксин“ („L-тироксин“ — препарат для щитовидной железы — прим. ред.). Однако пациенты, которым действительно нужно это лекарство, понимают, о чем идет речь», — рассказала «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Она добавила, что пациенты, которые хотят приобрести таким образом лекарства, рискуют купить фальсификат. В пресс-службе «Авито» заверили, что все предложения, нарушающие законодательство, блокируются еще до размещения. Они добавили, что если же такое объявление попало на сайт, позже оно обязательно будет проверено экспертами и удалено в случае подтверждения нарушений. Во «Вконтакте» сообщили, что они не только реагируют на жалобы пользователей о подобных нарушениях, однако команда соцсети самостоятельно проводит внутренний мониторинг. Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова отмечает, что закон об обращении лекарственных средств гласит, что продажа медикаментов разрешена только в аптеках, ИП и организациями, имеющими специальную лицензию. Эксперт отметила, что в случае подтверждения незаконной деятельности, человеку в лучшем случае грозит административная ответственность — штраф до 3 тыс. рублей, а в худшем — лишение свободы на срок до восьми лет.