29 марта 2022

В Кургане сняли первый мультфильм об истории города. Видео

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Вокзал. Курган, вокзал, памятник тимофею невежину
Главным героем первого мультфильма стал основатель Кургана Тимофей Невежин Фото:

Первый мультфильм об истории Кургана выпустила 30 марта киностудия CompactTV в рамках своего проекта «Мульти История». Его главным героем стал основатель города Тимофей Невежин.

«Исторический контент для молодежи шагнул вперед. Теперь это 5-7 минутные ролики с легкой подачей и юмором. 30 минутные документальные фильмы они не смотрят. Я подумал, а почему мы про Курган не можем сделать что-то аналогичное?» — рассказал URA.RU руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

Первая серия «Мульти Истории» рассказывает, какие препятствия пришлось преодолеть Невежину, чтобы построить острог, на месте которого позже появится город. В начале мультфильма авторы сообщают, что он основан на реальных исторических событиях, но присутствует их творческая интерпретация. Проект реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Консультантом при производстве мультфильма выступил директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко.

Следующие три ролика будут посвящены декабристам, которые жили в Кургане в ссылке, купцу Александру Балакшину и маслоделию, а также послевоенному строительству в Кургане. В будущем авторы планируют снять мультфильмы про историю всей Курганской области, а затем — Урала и Сибири. Для этого они будут участвовать в грантовых конкурсах.

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Первый мультфильм об истории Кургана выпустила 30 марта киностудия CompactTV в рамках своего проекта «Мульти История». Его главным героем стал основатель города Тимофей Невежин. «Исторический контент для молодежи шагнул вперед. Теперь это 5-7 минутные ролики с легкой подачей и юмором. 30 минутные документальные фильмы они не смотрят. Я подумал, а почему мы про Курган не можем сделать что-то аналогичное?» — рассказал URA.RU руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов. Первая серия «Мульти Истории» рассказывает, какие препятствия пришлось преодолеть Невежину, чтобы построить острог, на месте которого позже появится город. В начале мультфильма авторы сообщают, что он основан на реальных исторических событиях, но присутствует их творческая интерпретация. Проект реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Консультантом при производстве мультфильма выступил директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко. Следующие три ролика будут посвящены декабристам, которые жили в Кургане в ссылке, купцу Александру Балакшину и маслоделию, а также послевоенному строительству в Кургане. В будущем авторы планируют снять мультфильмы про историю всей Курганской области, а затем — Урала и Сибири. Для этого они будут участвовать в грантовых конкурсах.
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