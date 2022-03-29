Главным героем первого мультфильма стал основатель Кургана Тимофей Невежин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый мультфильм об истории Кургана выпустила 30 марта киностудия CompactTV в рамках своего проекта «Мульти История». Его главным героем стал основатель города Тимофей Невежин.

«Исторический контент для молодежи шагнул вперед. Теперь это 5-7 минутные ролики с легкой подачей и юмором. 30 минутные документальные фильмы они не смотрят. Я подумал, а почему мы про Курган не можем сделать что-то аналогичное?» — рассказал URA.RU руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

Первая серия «Мульти Истории» рассказывает, какие препятствия пришлось преодолеть Невежину, чтобы построить острог, на месте которого позже появится город. В начале мультфильма авторы сообщают, что он основан на реальных исторических событиях, но присутствует их творческая интерпретация. Проект реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Консультантом при производстве мультфильма выступил директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко.

Следующие три ролика будут посвящены декабристам, которые жили в Кургане в ссылке, купцу Александру Балакшину и маслоделию, а также послевоенному строительству в Кургане. В будущем авторы планируют снять мультфильмы про историю всей Курганской области, а затем — Урала и Сибири. Для этого они будут участвовать в грантовых конкурсах.