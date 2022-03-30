Южная Осетия хочет войти в состав России

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Южная Осетия решила стать частью России Фото:

Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов.

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — приводит слова Бибилова telegram-канал «Единой России».

Южная Осетия является независимым, частично признанным государством. Ее независимость признала Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Ранее страна была частью грузинской СССР.

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Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов. «Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — приводит слова Бибилова telegram-канал «Единой России». Южная Осетия является независимым, частично признанным государством. Ее независимость признала Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Ранее страна была частью грузинской СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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