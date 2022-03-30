Южная Осетия хочет войти в состав России

Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов.
«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — приводит слова Бибилова telegram-канал «Единой России».
Южная Осетия является независимым, частично признанным государством. Ее независимость признала Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Ранее страна была частью грузинской СССР.
Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов. «Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — приводит слова Бибилова telegram-канал «Единой России». Южная Осетия является независимым, частично признанным государством. Ее независимость признала Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Ранее страна была частью грузинской СССР.