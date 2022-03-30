Власти ЯНАО вынуждают бизнесмена платить за ненужный ему участок

По словам мэрии, на земельном участке находятся стройматериалы, которые надо убрать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен Андрей Блинов выиграл аукцион на аренду земли в Салехарде в конце 2021 года, однако в нынешней ситуации понял, что не потянет плату за участок. В начале марта 2022 года он обратился в администрацию для расторжения договора, но мэрия отказалась пойти ему навстречу из-за якобы оставленных бизнесменом на территории участка стройматериалов. Об этом URA.RU рассказал сам предприниматель.

«Выиграли аукцион и по сумме у нас вышло 130 тысяч рублей в месяц за аренду участка. Дальше январь, февраль. Посчитал — не вытягиваю я. Заявление (на расторжение договора — прим. ред.) написал третьего марта, и только через две или три недели я узнаю, что мне отказано было и направлено письмо. Потом мне позвонили из мэрии и попросили написать заявление „прошу создать комиссию, где и чье (стройматериалы — прим. ред)“», — рассказывает Блинов.

По словам предпринимателя — это не его стройматериалы, поэтому ему пришлось написать заявление на создание специальной комиссии, которая разберется в вопросе. Однако на протяжении всего этого времени Блинов вынужден платить аренду в размере 130 тысяч рублей, что для него сейчас является весомой суммой. Сколько продлится разбирательство предприниматель также не может сказать.

По словам Блинова, таким образом мэрия вынуждает его платить за ненужный ему больше участок. Бизнесмен отмечает, когда администрация передавала ему землю и подписывала договор, никакого акта приема-передачи не было, а также он сам не видел территорию, поскольку находился в Салехарде.

В администрации в ответ на запрос URA.RU сослались на ряд законов и пояснили, что на земельном участке сейчас находятся железобетонные плиты, металлический контейнер и деревянные строения. «При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил. Расторжение договора возможно только после устранения всех замечаний. Иное противоречит законодательству», — пояснили в пресс-службе мэрии.

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