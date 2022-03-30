Bloomberg: в офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски

В двух офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«Обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании „Газпрома“ Wingas, на которые приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке. Обыски прошли в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе», — пишет Bloomberg.
В октябре цены на газ в Европе рекордно выросли. В Евросоюзе обвинили в этом Россию и, в частности, «Газпром», пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения «чушью» и заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие.
В двух офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании „Газпрома“ Wingas, на которые приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке. Обыски прошли в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе», — пишет Bloomberg. В октябре цены на газ в Европе рекордно выросли. В Евросоюзе обвинили в этом Россию и, в частности, «Газпром», пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения «чушью» и заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие.