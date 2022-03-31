В ДНР готовят суд над иностранными наемниками

В Донецкой народной республике пообещали привлечь к суду задержанных иностранных наемников. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — приводят слова Басурина РИА «Новости».
Спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР объявил утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Главными ее целями были заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
Народная милиция ДНР и ЛНР сообщала о неоднократном обстреле мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ заявил о боевиках из украинских нацбатальонов, запугивающих жителей Харькова беспорядочной стрельбой, сообщает RT.
В Донецкой народной республике пообещали привлечь к суду задержанных иностранных наемников. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — приводят слова Басурина РИА «Новости». Спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР объявил утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Главными ее целями были заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Народная милиция ДНР и ЛНР сообщала о неоднократном обстреле мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ заявил о боевиках из украинских нацбатальонов, запугивающих жителей Харькова беспорядочной стрельбой, сообщает RT.