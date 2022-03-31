В ДНР готовят суд над иностранными наемниками

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
В ДНР отказались относиться к наемникам, как к военнопленным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике пообещали привлечь к суду задержанных иностранных наемников. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — приводят слова Басурина РИА «Новости».

Спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР объявил утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Главными ее целями были заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

Народная милиция ДНР и ЛНР сообщала о неоднократном обстреле мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ заявил о боевиках из украинских нацбатальонов, запугивающих жителей Харькова беспорядочной стрельбой, сообщает RT.

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В Донецкой народной республике пообещали привлечь к суду задержанных иностранных наемников. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — приводят слова Басурина РИА «Новости». Спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР объявил утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Главными ее целями были заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Народная милиция ДНР и ЛНР сообщала о неоднократном обстреле мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ заявил о боевиках из украинских нацбатальонов, запугивающих жителей Харькова беспорядочной стрельбой, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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