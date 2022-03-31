В ДНР готовят суд над иностранными наемниками

В ДНР отказались относиться к наемникам, как к военнопленным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике пообещали привлечь к суду задержанных иностранных наемников. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — приводят слова Басурина РИА «Новости».

Спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР объявил утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Главными ее целями были заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

Народная милиция ДНР и ЛНР сообщала о неоднократном обстреле мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ заявил о боевиках из украинских нацбатальонов, запугивающих жителей Харькова беспорядочной стрельбой, сообщает RT.