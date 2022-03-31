Американский инвестор заявил об укреплении рубля

31 марта 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Инвестор из США заявил о восстановлении устойчивости рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Рубль восстановился от последствий санкций, введенных против России. Такое заявление сделал американский инвестор Адам Таунсэнд на странице в Twitter. «Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — написал Таунсэнд. Помимо этого, инвестор упомянул, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития. Ранее стоимость доллара начала резко падать. Это произошло после заявления президента РФ Владимира Путина о решении поставлять газ в недружественные страны за рубли. 30 марта курс евро вернулся на досанкционный уровень, а курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля. Профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля перечислил ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус». Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России, как государства, а также разрушение экономики России. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рубль восстановился от последствий санкций, введенных против России. Такое заявление сделал американский инвестор Адам Таунсэнд на странице в Twitter. «Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — написал Таунсэнд. Помимо этого, инвестор упомянул, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития. Ранее стоимость доллара начала резко падать. Это произошло после заявления президента РФ Владимира Путина о решении поставлять газ в недружественные страны за рубли. 30 марта курс евро вернулся на досанкционный уровень, а курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля. Профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля перечислил ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус». Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России, как государства, а также разрушение экономики России. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.