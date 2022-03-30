Курс евро вернулся на досанкционный уровень

Курс евро впервые с 23 февраля упал ниже 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По данным на 10:09 по московскому времени, курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля, а курс евро — до 90,73 рубля. Такое произошло впервые с 23 февраля.
Стоимость доллара ранее начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей.
Решение по газу стало овтетом на западные санкции, введенные после того, как 24 февраля Россия начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, освобождена почти вся территория ЛНР, значительная часть ДНР. Идет штурм Мариуполя. Российские войска контролируют такие города, как Бердянск, Мелитополь и Херсон.
Курс евро впервые с 23 февраля упал ниже 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже. По данным на 10:09 по московскому времени, курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля, а курс евро — до 90,73 рубля. Такое произошло впервые с 23 февраля. Стоимость доллара ранее начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Решение по газу стало овтетом на западные санкции, введенные после того, как 24 февраля Россия начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, освобождена почти вся территория ЛНР, значительная часть ДНР. Идет штурм Мариуполя. Российские войска контролируют такие города, как Бердянск, Мелитополь и Херсон.