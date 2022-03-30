Суд запретил пермяку работать в интернете из-за публикаций

Пермяка осудили за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ по Пермскому краю.

«Решением Свердловского районного суда г. Перми Ефремов А.А. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, сроком 1 год», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пермяка осудили по статье ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). О каком именно материале идет речь, не уточнили.

URA.RU также рассказывало о жителе Пермского края, которого осудили за оправдание терроризма. Осужденный выложил пост в соцсети, где оправдывал теракт, совершенный в Архангельске в здании регионального УФСБ в 2018 году. Пермяка тогда оштрафовали на 250 тысяч рублей.