30 марта 2022

Суд запретил пермяку работать в интернете из-за публикаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка осудили за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете Фото:

Суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ по Пермскому краю.

«Решением Свердловского районного суда г. Перми Ефремов А.А. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, сроком 1 год», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пермяка осудили по статье ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). О каком именно материале идет речь, не уточнили.

URA.RU также рассказывало о жителе Пермского края, которого осудили за оправдание терроризма. Осужденный выложил пост в соцсети, где оправдывал теракт, совершенный в Архангельске в здании регионального УФСБ в 2018 году. Пермяка тогда оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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Суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ по Пермскому краю. «Решением Свердловского районного суда г. Перми Ефремов А.А. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, сроком 1 год», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пермяка осудили по статье ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). О каком именно материале идет речь, не уточнили. URA.RU также рассказывало о жителе Пермского края, которого осудили за оправдание терроризма. Осужденный выложил пост в соцсети, где оправдывал теракт, совершенный в Архангельске в здании регионального УФСБ в 2018 году. Пермяка тогда оштрафовали на 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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