30 марта 2022

Пермячка получила миллион рублей, обманув ПФР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по аграрной политике. Курган, бумаги, документы
Пермячка подала ложные документы в ПФР и ЗАГС о несуществующем ребенке Фото:

В Перми местная жительница обманула отделение ПФР и ЗАГС, предоставив ложные документы о несуществующем ребенке. Пермячка получила социальные выплаты на сумму почти миллион рублей, однако ее обман раскрыли, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Женщина предоставила в Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми заведомо ложные и недостоверные сведений о фактически несуществующем ребенке», — говорится на сайте ведомства. Там она получила свидетельство о рождении, с которым пошла в минсоцразвития для получения пособия.

Всего женщине выплатили 986 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Обвинительное заключение в отношении местной жительницы по статьям ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, хищение денежных средств при получении соцвыплат) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления ложных сведений) уже направлено в суд.

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В Перми местная жительница обманула отделение ПФР и ЗАГС, предоставив ложные документы о несуществующем ребенке. Пермячка получила социальные выплаты на сумму почти миллион рублей, однако ее обман раскрыли, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Женщина предоставила в Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми заведомо ложные и недостоверные сведений о фактически несуществующем ребенке», — говорится на сайте ведомства. Там она получила свидетельство о рождении, с которым пошла в минсоцразвития для получения пособия. Всего женщине выплатили 986 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Обвинительное заключение в отношении местной жительницы по статьям ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, хищение денежных средств при получении соцвыплат) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления ложных сведений) уже направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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