Пермячка получила миллион рублей, обманув ПФР

Пермячка подала ложные документы в ПФР и ЗАГС о несуществующем ребенке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми местная жительница обманула отделение ПФР и ЗАГС, предоставив ложные документы о несуществующем ребенке. Пермячка получила социальные выплаты на сумму почти миллион рублей, однако ее обман раскрыли, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Женщина предоставила в Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми заведомо ложные и недостоверные сведений о фактически несуществующем ребенке», — говорится на сайте ведомства. Там она получила свидетельство о рождении, с которым пошла в минсоцразвития для получения пособия.

Всего женщине выплатили 986 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Обвинительное заключение в отношении местной жительницы по статьям ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, хищение денежных средств при получении соцвыплат) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления ложных сведений) уже направлено в суд.