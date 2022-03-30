Элитная школа Кургана ожидает наплыва родителей первоклассников

Желающих записать детей в гимназию больше, чем мест для первоклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гимназии №27 Кургана готовятся к приему заявлений от родителей, желающих записать ребенка в первый класс. До начала набора первоклассников здесь провели родительское собрание, рассказал URA.RU один из участников мероприятия. Гимназия считается элитной, так как в ней обучаются дети высокопоставленных чиновников, силовиков и предпринимателей.

«Родителей предупредили, что первоочередное право на зачисление в гимназию получат те дети, у кого там учатся старшие братья или сестры, и кто прописан на территории, привязанной к гимназии. Другие первоклассники могут и не попасть. Заявление будут принимать 1 апреля с 8:00 до 11:00 в актовом зале. Однако без разницы, кто в котором часу подаст заявление. Приоритет будет у вышеперечисленных. Просили не создавать по этому поводу ажиотажа и не стоять в очереди часами», — рассказал участник родительского собрания в гимназии №27 Кургана.

Директор гимназии Наталья Карпова сообщила URA.RU, что всего зачислят 75 первоклассников (3 класса по 25 человек). Чтобы не создавать очередь, документы будут принимать пять операторов. Кроме того, родителям, имеющим льготы, в этом году не нужно предъявлять дополнительные справки. Директор рассчитывает, что прием документов для зачисления детей в первый класс гимназии пройдет в штатном режиме.