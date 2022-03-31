В Кремле отреагировали на идею присоединения Южной Осетии к РФ

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле с уважением отнеслись к желанию народа Южной Осетии вступить в состав России, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле заявили, что с уважением относятся к желанию народа Южной Осетии присоединиться к России. Вместе с тем пока никаких юридических действий на этот счет не предпринималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Я не могут выразить никакой позиции [по заявлению президента республики Анатолия Бибилова о желании провести референдум и войти в состав России]. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готовится к референдуму о вхождении в Россию. По этому поводу с российской стороной проводятся консультации. Бибилов считает, что это объединение необходимо.

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В Кремле заявили, что с уважением относятся к желанию народа Южной Осетии присоединиться к России. Вместе с тем пока никаких юридических действий на этот счет не предпринималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Я не могут выразить никакой позиции [по заявлению президента республики Анатолия Бибилова о желании провести референдум и войти в состав России]. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готовится к референдуму о вхождении в Россию. По этому поводу с российской стороной проводятся консультации. Бибилов считает, что это объединение необходимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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