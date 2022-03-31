В Кремле отреагировали на идею присоединения Южной Осетии к РФ

31 марта 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Кремле с уважением отнеслись к желанию народа Южной Осетии вступить в состав России, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кремле заявили, что с уважением относятся к желанию народа Южной Осетии присоединиться к России. Вместе с тем пока никаких юридических действий на этот счет не предпринималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Я не могут выразить никакой позиции [по заявлению президента республики Анатолия Бибилова о желании провести референдум и войти в состав России]. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готовится к референдуму о вхождении в Россию. По этому поводу с российской стороной проводятся консультации. Бибилов считает, что это объединение необходимо. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к желанию народа Южной Осетии присоединиться к России. Вместе с тем пока никаких юридических действий на этот счет не предпринималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Я не могут выразить никакой позиции [по заявлению президента республики Анатолия Бибилова о желании провести референдум и войти в состав России]. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готовится к референдуму о вхождении в Россию. По этому поводу с российской стороной проводятся консультации. Бибилов считает, что это объединение необходимо.