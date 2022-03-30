Из Челябинска отправили около восьми тонн гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Из Челябинска 31 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это уже третий рейс из Челябинска в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Все, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии „Единая Россия“, которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Моисеев добавил, что третьим рейсом в Ростовскую область направили около восьми тонн продукции. Машина отправилась в путь под сопровождением сотрудников МЧС.

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Первые два рейса гуманитарного груза отправились из Челябинска в Ростов 24 февраля и 16 марта.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Операция носит освободительный характер и призвана прекратить боевые действия на Донбассе. ВС Украины продолжают обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Склад гуманитарной помощи, на который свозят товары со всей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волонтеры «Молодой Гвардии» помогли с погрузкой товаров в машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гуманитарную помощь жителям Донбасса оказали все муниципалитеты региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские дети отправили открытки для жителей Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU