Из Челябинска 31 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это уже третий рейс из Челябинска в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Все, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии „Единая Россия“, которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.
Моисеев добавил, что третьим рейсом в Ростовскую область направили около восьми тонн продукции. Машина отправилась в путь под сопровождением сотрудников МЧС.
Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Операция носит освободительный характер и призвана прекратить боевые действия на Донбассе. ВС Украины продолжают обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
Склад гуманитарной помощи, на который свозят товары со всей области
Из Челябинска 31 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это уже третий рейс из Челябинска в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Все, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии „Единая Россия“, которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев. Моисеев добавил, что третьим рейсом в Ростовскую область направили около восьми тонн продукции. Машина отправилась в путь под сопровождением сотрудников МЧС. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Первые два рейса гуманитарного груза отправились из Челябинска в Ростов 24 февраля и 16 марта. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Операция носит освободительный характер и призвана прекратить боевые действия на Донбассе. ВС Украины продолжают обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.