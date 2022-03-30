30 марта 2022

Из Челябинска отправили третий груз с товарами для беженцев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь, погрузка
Из Челябинска отправили около восьми тонн гуманитарного груза Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Из Челябинска 31 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это уже третий рейс из Челябинска в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Все, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии „Единая Россия“, которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Моисеев добавил, что третьим рейсом в Ростовскую область направили около восьми тонн продукции. Машина отправилась в путь под сопровождением сотрудников МЧС.

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Первые два рейса гуманитарного груза отправились из Челябинска в Ростов 24 февраля и 16 марта.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Операция носит освободительный характер и призвана прекратить боевые действия на Донбассе. ВС Украины продолжают обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Склад гуманитарной помощи, на который свозят товары со всей области
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Волонтеры «Молодой Гвардии» помогли с погрузкой товаров в машину
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Гуманитарную помощь жителям Донбасса оказали все муниципалитеты региона
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Челябинские дети отправили открытки для жителей Донбасса
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Из Челябинска 31 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это уже третий рейс из Челябинска в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Все, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии „Единая Россия“, которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев. Моисеев добавил, что третьим рейсом в Ростовскую область направили около восьми тонн продукции. Машина отправилась в путь под сопровождением сотрудников МЧС. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Первые два рейса гуманитарного груза отправились из Челябинска в Ростов 24 февраля и 16 марта. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Операция носит освободительный характер и призвана прекратить боевые действия на Донбассе. ВС Украины продолжают обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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