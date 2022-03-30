В школы пойдут около 17 тысяч первоклашек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 апреля стартует приемная кампания-2022 в первые классы. В этом году в школы областного центра пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. URA.RU подготовило памятку родителям, которая поможет определить ребенка в понравившуюся школу.

«В 2022 году приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Второй этап — с 6 июля до 5 сентября. Родителем следует обращать внимание на очередность и выбрать правильный способ подачи заявления», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Когда и кому подавать заявление

В первый этап, с 09 часов 1 апреля до 18 часов 30 июня, подают родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в школу. Также на этом этапе подают заявление для приема детей, проживающих на закрепленной за школой территории.

Во второй этап, с 09 часов 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 16 часов 5 сентября, могут подавать те родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории.

Как подать заявление

Заявление подается родителем или законным представителем одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

в электронной форме на электронную почту или с помощью электронной информационной системы школы. В том числе с использованием функционала официального сайта школы;

через Единый портал госуслуг или Портала образовательных услуг . Чтобы подать электронное заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Телефоны горячих линий:

по вопросам приема в первый класс: 700-18-03, 700-18-07;

по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 700-18-03;

по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20;

по вопросам подачи заявления в модуле « Е-услуги. Образование »: 798-21-27.

В каких школах общегородские наборы?

Общегородской набор в Челябинске проводят лицей №11 и гимназия №80.