В Челябинске 1 апреля стартует приемная кампания-2022 в первые классы. В этом году в школы областного центра пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. URA.RU подготовило памятку родителям, которая поможет определить ребенка в понравившуюся школу.
«В 2022 году приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Второй этап — с 6 июля до 5 сентября. Родителем следует обращать внимание на очередность и выбрать правильный способ подачи заявления», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Когда и кому подавать заявление
В первый этап, с 09 часов 1 апреля до 18 часов 30 июня, подают родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в школу. Также на этом этапе подают заявление для приема детей, проживающих на закрепленной за школой территории.
Во второй этап, с 09 часов 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 16 часов 5 сентября, могут подавать те родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории.
Как подать заявление
Заявление подается родителем или законным представителем одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме на электронную почту или с помощью электронной информационной системы школы. В том числе с использованием функционала официального сайта школы;
по вопросам приема в первый класс: 700-18-03, 700-18-07;
по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 700-18-03;
по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20;
В Челябинске 1 апреля стартует приемная кампания-2022 в первые классы. В этом году в школы областного центра пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. URA.RU подготовило памятку родителям, которая поможет определить ребенка в понравившуюся школу. «В 2022 году приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Второй этап — с 6 июля до 5 сентября. Родителем следует обращать внимание на очередность и выбрать правильный способ подачи заявления», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Когда и кому подавать заявление Как подать заявление Заявление подается родителем или законным представителем одним из следующих способов: Телефоны горячих линий: В каких школах общегородские наборы? Общегородской набор в Челябинске проводят лицей №11 и гимназия №80.