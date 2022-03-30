30 марта 2022

Работников пермского завода уговаривают уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, конвейер, трубная металлургическая компания, тмк, северский трубный завод, рабочие, цех, производство
Сообщается, что уже уволились 20 человек Фото:

Сотрудники пермского завода «Инкаб» сообщают, что руководство уговаривает их уволиться добровольно. С таким предложением начальство якобы начало обращаться к рабочим еще 2 недели назад.

«Работники пермского завода „Инкаб“ рассказали, что руководство уговаривает их уволиться. Соглашения начали предлагать около 2 недель назад», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на слова рабочих.

Сообщается, что уволилось уже 20 сотрудников. В пресс-службе порталу заявили, что в связи со сложившейся экономической ситуацией предприятие трансформирует бизнес и оптимизирует ресурсы, в том числе кадровые. Сотрудникам честно и открыто сказали об изменениях. Кто-то уходит в другие организации, а кому-то предлагают уйти по соглашению сторон.

ООО «Инкаб» — один из крупнейших производителей оптического кабеля в России и странах СНГ. За месяц завод выпускает около 6 тыс. км кабеля. Из-за начала военной спецоперации РФ на Украине западные страны вводят экономические санкции в отношении России. Многие отечественные производства вынуждены приостанавливать работу и отправлять сотрудников в вынужденный простой.

Если вы являетесь сотрудником предприятия, где возможны или уже проходят сокращения, столкнулись с ростом цен на товары или хотите что-то рассказать пишите в наш telegram-бот.

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Сотрудники пермского завода «Инкаб» сообщают, что руководство уговаривает их уволиться добровольно. С таким предложением начальство якобы начало обращаться к рабочим еще 2 недели назад. «Работники пермского завода „Инкаб“ рассказали, что руководство уговаривает их уволиться. Соглашения начали предлагать около 2 недель назад», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на слова рабочих. Сообщается, что уволилось уже 20 сотрудников. В пресс-службе порталу заявили, что в связи со сложившейся экономической ситуацией предприятие трансформирует бизнес и оптимизирует ресурсы, в том числе кадровые. Сотрудникам честно и открыто сказали об изменениях. Кто-то уходит в другие организации, а кому-то предлагают уйти по соглашению сторон. ООО «Инкаб» — один из крупнейших производителей оптического кабеля в России и странах СНГ. За месяц завод выпускает около 6 тыс. км кабеля. Из-за начала военной спецоперации РФ на Украине западные страны вводят экономические санкции в отношении России. Многие отечественные производства вынуждены приостанавливать работу и отправлять сотрудников в вынужденный простой. Если вы являетесь сотрудником предприятия, где возможны или уже проходят сокращения, столкнулись с ростом цен на товары или хотите что-то рассказать пишите в наш telegram-бот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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