Работников пермского завода уговаривают уволиться

Сообщается, что уже уволились 20 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники пермского завода «Инкаб» сообщают, что руководство уговаривает их уволиться добровольно. С таким предложением начальство якобы начало обращаться к рабочим еще 2 недели назад.

«Работники пермского завода „Инкаб“ рассказали, что руководство уговаривает их уволиться. Соглашения начали предлагать около 2 недель назад», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на слова рабочих.

Сообщается, что уволилось уже 20 сотрудников. В пресс-службе порталу заявили, что в связи со сложившейся экономической ситуацией предприятие трансформирует бизнес и оптимизирует ресурсы, в том числе кадровые. Сотрудникам честно и открыто сказали об изменениях. Кто-то уходит в другие организации, а кому-то предлагают уйти по соглашению сторон.

ООО «Инкаб» — один из крупнейших производителей оптического кабеля в России и странах СНГ. За месяц завод выпускает около 6 тыс. км кабеля. Из-за начала военной спецоперации РФ на Украине западные страны вводят экономические санкции в отношении России. Многие отечественные производства вынуждены приостанавливать работу и отправлять сотрудников в вынужденный простой.

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