Власти ХМАО назвали самые востребованные профессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самыми востребованными вакансиями на рынке труда в ХМАО являются инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости ХМАО.

«В рейтинге наиболее востребованных вакансий служащих лидировали: специалист (по кадрам, защите информации, закупкам, охране труда), инженер (-энергетик, -технолог, -программист, -электроник, -механик, по промышленной безопасности, бурению), мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному), медицинская сестра, кассир», — сказали в департаменте. Вместе с этим, наиболее востребованными вакансиями на рынке труда среди рабочих профессий являются водители, бурильщики, машинисты спецтехники и электрогазосварщики.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости ХМАО Валерий Беспояско в ходе регионального заседания оперативного штаба заявил, что уровень регистрируемой безработицы в ХМАО на сегодняшний день находится на уровне 0,45%. При этом самый низкий уровень среди всех муниципалитетов региона регистрируется в Нижневартовском районе. При этом в районе свободно порядка 500 вакансий, которые преимущественно связаны с нефтедобычей.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО боятся потерять или не получить работу из-за беженцев из ДНР и ЛНР. Однако власти региона заверили, что число беженцев небольшое, поэтому они не окажут заметного влияния на рынок труда.