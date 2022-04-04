Диетолог Гинзбург назвал три полезных свойства супа

05 апреля 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Суп облегчает пищеварение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка. Кроме того, в супах содержится меньше опасных бактерий, чем в другой пище. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Суп довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в 1,5-2 раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу. В-третьих, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка. То есть людям с гастритом или язвой такая еда очень хороша», — объяснил Михаил Гинзбург. Врач-диетолог добавил, что в супе содержится меньше всего опасных бактерий. «Поскольку мы обычно варим супы и при разогревании кипятим, то все максимально обеззараживаем. То есть это блюдо по определению содержит меньше бактериальных тел и тем более заразных. Если сравнить с той же котлетой, то мы ее просто разогреваем. И она часто бывает обсеменена бактериями», — подчеркнул Гинзбург. Международный день супа отмечается 5 апреля. Праздник учрежден для того, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка. Кроме того, в супах содержится меньше опасных бактерий, чем в другой пище. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Суп довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в 1,5-2 раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу. В-третьих, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка. То есть людям с гастритом или язвой такая еда очень хороша», — объяснил Михаил Гинзбург. Врач-диетолог добавил, что в супе содержится меньше всего опасных бактерий. «Поскольку мы обычно варим супы и при разогревании кипятим, то все максимально обеззараживаем. То есть это блюдо по определению содержит меньше бактериальных тел и тем более заразных. Если сравнить с той же котлетой, то мы ее просто разогреваем. И она часто бывает обсеменена бактериями», — подчеркнул Гинзбург. Международный день супа отмечается 5 апреля. Праздник учрежден для того, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания.