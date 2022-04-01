В Белгороде загорелась нефтебаза

В Белгороде устраняют пожар на нефтебазе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал глава региона в Telegram. Гладков пообещал сообщить подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших позже.

Обновлено в 8:37

По словам Гладкова, в пожаре пострадали два работника нефтебазы. Пострадавшим оказана первая помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Глава региона сообщили о расселении жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.