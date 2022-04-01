В Белгороде загорелась нефтебаза

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Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , лесной пожар
В Белгороде устраняют пожар на нефтебазе Фото:

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал глава региона в Telegram. Гладков пообещал сообщить подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших позже.

Обновлено в 8:37

По словам Гладкова, в пожаре пострадали два работника нефтебазы. Пострадавшим оказана первая помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Глава региона сообщили о расселении жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.

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На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал глава региона в Telegram. Гладков пообещал сообщить подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших позже. Обновлено в 8:37 По словам Гладкова, в пожаре пострадали два работника нефтебазы. Пострадавшим оказана первая помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Глава региона сообщили о расселении жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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