Пермяков загоняют в долги через нелегальные кредиты

Количество нелегальных контор кредитования увеличилось вдвое Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Прикамье в 2021 году резко увеличилось количество нелегальных организаций, выдающих кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России в Пермском крае.

«Выявили 23 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Из них 22 являлись черными кредиторами. Еще у одной были обнаружены признаки финансовой пирамиды. В сравнении с 2020 годом количество нелегалов выросло в два раза», — пояснили в банке.

Большинство выявленных черных кредиторов использовало в своем названии «ломбард» или «микрокредитная компания», однако были исключены Банком России из государственных реестров. При этом они продолжали незаконно выдавать займы жителям.

В Банке России подчеркивают, что ЦБ не контролирует деятельность черных кредиторов. То есть, пермяки, обратившиеся в такие компании, могут столкнуться с односторонним изменением условий договора, повышением ставки по займу, потерей своего имущества, незаконным давлением и взысканием задолженности со стороны таких же черных коллекторов.

Перед обращением в финансовую организацию пермякам советуют проверить, состоит ли контора в госреестре Банка России и нет ли ее в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сейчас в этом перечне находится около 4,5 тысячи организаций, 31 из которых имеет пермскую прописку.