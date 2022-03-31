31 марта 2022

Пермяки похоронили девочку, погибшую после схода льда с крыши. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, похороны подростка
Проводить девятиклассницу в последний путь пришли десятки односельчан Фото:

В поселке Юго-Камский под Пермью простились с 15-летней школьницей, трагически погибшей 30 марта. На девятиклассницу упала глыба снега и льда с крыши жилого дома, когда она вместе с сестрой, братом и бабушкой шла по улице. Несколько дней девочка пролежала в реанимации, но спасти ее жизнь врачам не удалось. Гражданская панихида прошла в церкви «Иконы Божией Матери взыскание погибших». На ней побывал корреспондент URA.RU.

«Ирочка (имя изменено — прим. ред.) была чистым ангелочком. Она всегда была открыта, всегда всем помогала», — говорит тетя погибшей Ирина Шелопова. Женщина утверждает, что в адрес ООО «УК Владимирский», управлявшей домом, поступало много заявок от жителей, которые просили убрать наледь с козырьков крыш. Но руководство компании на них не реагировало.

«Я учила Иру с 5 класса. Она была очень дружна с одноклассниками — рассказала классный руководитель школьницы Любовь Гашева. — Занималась в патриотическом кружке при школе. Все ученики шокированы произошедшим. Класс у нас обычно шебутной. Но вчера, когда стало известно о том, что Иры не стало, весь день в классе была мертвая тишина».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Генеральному директору ООО УК «Владимирский» Сергею Харченко предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 млн. рублей.

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
Проводить погибшую школьницу в последний путь пришли многие односельчане
Фото:

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
Родители 15-летней девушки до сих пор не могут поверить, что ее дочери больше нет сними
Фото:

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
На похороны пришли и одноклассники Иры
Фото:

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
Школьницы несли цветы погибшей пермячке
Фото:

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
Гражданская панихида прошла в церкви «Иконы Божией Матери взыскание погибших»
Фото:

Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь
После окончания 9 класса девочка хотела продолжить учебу в колледже, выбирала, в какой поступать, рассказали URA.RU ее знакомые.
Фото:

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В поселке Юго-Камский под Пермью простились с 15-летней школьницей, трагически погибшей 30 марта. На девятиклассницу упала глыба снега и льда с крыши жилого дома, когда она вместе с сестрой, братом и бабушкой шла по улице. Несколько дней девочка пролежала в реанимации, но спасти ее жизнь врачам не удалось. Гражданская панихида прошла в церкви «Иконы Божией Матери взыскание погибших». На ней побывал корреспондент URA.RU. «Ирочка (имя изменено — прим. ред.) была чистым ангелочком. Она всегда была открыта, всегда всем помогала», — говорит тетя погибшей Ирина Шелопова. Женщина утверждает, что в адрес ООО «УК Владимирский», управлявшей домом, поступало много заявок от жителей, которые просили убрать наледь с козырьков крыш. Но руководство компании на них не реагировало. «Я учила Иру с 5 класса. Она была очень дружна с одноклассниками — рассказала классный руководитель школьницы Любовь Гашева. — Занималась в патриотическом кружке при школе. Все ученики шокированы произошедшим. Класс у нас обычно шебутной. Но вчера, когда стало известно о том, что Иры не стало, весь день в классе была мертвая тишина». По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Генеральному директору ООО УК «Владимирский» Сергею Харченко предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 млн. рублей.
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