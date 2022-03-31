Проводить девятиклассницу в последний путь пришли десятки односельчан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Юго-Камский под Пермью простились с 15-летней школьницей, трагически погибшей 30 марта. На девятиклассницу упала глыба снега и льда с крыши жилого дома, когда она вместе с сестрой, братом и бабушкой шла по улице. Несколько дней девочка пролежала в реанимации, но спасти ее жизнь врачам не удалось. Гражданская панихида прошла в церкви «Иконы Божией Матери взыскание погибших». На ней побывал корреспондент URA.RU.

«Ирочка (имя изменено — прим. ред.) была чистым ангелочком. Она всегда была открыта, всегда всем помогала», — говорит тетя погибшей Ирина Шелопова. Женщина утверждает, что в адрес ООО «УК Владимирский», управлявшей домом, поступало много заявок от жителей, которые просили убрать наледь с козырьков крыш. Но руководство компании на них не реагировало.

«Я учила Иру с 5 класса. Она была очень дружна с одноклассниками — рассказала классный руководитель школьницы Любовь Гашева. — Занималась в патриотическом кружке при школе. Все ученики шокированы произошедшим. Класс у нас обычно шебутной. Но вчера, когда стало известно о том, что Иры не стало, весь день в классе была мертвая тишина».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Генеральному директору ООО УК «Владимирский» Сергею Харченко предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 млн. рублей.

Проводить погибшую школьницу в последний путь пришли многие односельчане Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Родители 15-летней девушки до сих пор не могут поверить, что ее дочери больше нет сними Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На похороны пришли и одноклассники Иры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Школьницы несли цветы погибшей пермячке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гражданская панихида прошла в церкви «Иконы Божией Матери взыскание погибших» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После окончания 9 класса девочка хотела продолжить учебу в колледже, выбирала, в какой поступать, рассказали URA.RU ее знакомые. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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