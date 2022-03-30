В Перми скончалась школьница, на которую упал лед с крыши

Прощание с погибшей школьницей пройдет в Юго-Камском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упал снег и лед с крыши дома. Об этом URA.RU рассказала бабушка погибшей Римма Корягина.

«Ирина [имя изменено -прим. ред.] вчера скончалась. Ее мама (моя сноха) в положении, вчера только вышла в декрет. Была на приеме у врача, и в этот момент ей пришло сообщение, что сердце внучки остановилось», — сказала Римма Корягина.

Погибшая девочка была самым старшим ребенком в семье. Вместе со своей сестрой и младшим братом они гостили у второй бабушки, которая проживает в микрорайоне Владимирский. Вместе с ней они пошли в магазин, пояснила Римма Корягина. «Когда бабушка увидела, что лед летит с крыши, она двух внуков успела оттолкнуть, а Ирину не успела, лед упал как раз на нее. Внучка училась в 9 классе Юго-Камской школы. Похороны пройдут 1 апреля», — отметила женина.

URA.RU рассказывало, что трагедия произошла на улице Серпуховской 24 марта. Девочка несколько дней провела в реанимации, но спасти ее жизнь врачам не удалось. СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.