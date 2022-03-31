31 марта 2022
30 марта 2022

В ЯНАО съехались атаманы с Сибири, чтоб наметить план работы

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Митинг-концерт по случаю 8-летия Крымской весны. Екатеринбург, казаки, массовое мероприятие, памятник татищеву и де геннину, город екатеринбург, охрана, общественная безопасность
Казаки приехали в Салехард (архивное фото) Фото:

В Салехарде приехали атаманы из Сибири на совет, в ходе которого обсудят планы на 2022 года. В окружной столице это мероприятие проходит впервые с 2015 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«В совете атаманов принимают участие члены правления и атаманы отдельских казачьих обществ <…> и представители органов власти автономного округа. В ходе его проведения будут рассмотрены вопросы деятельности Сибирского войскового казачьего общества, такие как задачи, стоящие перед Сибирским войсковым казачьим обществом в 2022 году», — говорится в сообщении правительства.

Также обсудят ход реализации стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества в ЯНАО. Кроме того, поднимут вопрос о работе атаманов во время весеннего призыва казаков, и развитие казачьего молодежного движения. В Салехард приехали представители нескольких Сибирских обществ: Обь-Иртышского, Обско-Полярного, Кемеровского, Новосибирского, Алтайского республиканского и отдельского казачьего общества Тюменской области.

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В Салехарде приехали атаманы из Сибири на совет, в ходе которого обсудят планы на 2022 года. В окружной столице это мероприятие проходит впервые с 2015 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «В совете атаманов принимают участие члены правления и атаманы отдельских казачьих обществ <…> и представители органов власти автономного округа. В ходе его проведения будут рассмотрены вопросы деятельности Сибирского войскового казачьего общества, такие как задачи, стоящие перед Сибирским войсковым казачьим обществом в 2022 году», — говорится в сообщении правительства. Также обсудят ход реализации стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества в ЯНАО. Кроме того, поднимут вопрос о работе атаманов во время весеннего призыва казаков, и развитие казачьего молодежного движения. В Салехард приехали представители нескольких Сибирских обществ: Обь-Иртышского, Обско-Полярного, Кемеровского, Новосибирского, Алтайского республиканского и отдельского казачьего общества Тюменской области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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