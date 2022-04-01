Сенатор Климов предрек дальнейший раздел Грузии

01 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Сенатор Андрей Климов считает, что Аджария имеет возможность выйти из состава Грузии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов считает, что Аджария на примере Абхазии и Южной Осетии может начать процесс выхода из состава Грузии. Он отметил, что в этом случае Турция не упустит возможности усилить свое влияние в северовосточном Причерноморье. «Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал сенатор в своем telegram-канале. В 2008 году, после российско-грузинского конфликта и окончании войны в Цхинвале (Населенный пункт Южной Осетии, прим. ред.), Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, Грузия полностью потеряла контроль над своими бывшими автономными республиками. В ответ парламент Грузии принял постановление «Об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов считает, что Аджария на примере Абхазии и Южной Осетии может начать процесс выхода из состава Грузии. Он отметил, что в этом случае Турция не упустит возможности усилить свое влияние в северовосточном Причерноморье. «Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал сенатор в своем telegram-канале. В 2008 году, после российско-грузинского конфликта и окончании войны в Цхинвале (Населенный пункт Южной Осетии, прим. ред.), Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, Грузия полностью потеряла контроль над своими бывшими автономными республиками. В ответ парламент Грузии принял постановление «Об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии».