02 апреля 2022
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30 марта 2022

В ХМАО двое подростков погибли при взрыве дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
По факту взрыва возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:

В поселке Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате хлопка в жилом доме погибло двое подростков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.

«По версии следствия 03 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве сообщили, что факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены проверить версию о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

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В поселке Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате хлопка в жилом доме погибло двое подростков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета. «По версии следствия 03 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК. В ведомстве сообщили, что факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены проверить версию о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.
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