В ХМАО двое подростков погибли при взрыве дома

По факту взрыва возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате хлопка в жилом доме погибло двое подростков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.

«По версии следствия 03 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве сообщили, что факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены проверить версию о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.