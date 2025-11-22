В ХМАО назвали самую высокооплачиваемую рабочую специальность

В ХМАО бурильщики — самая высокооплачиваемая профессия, средняя зарплата достигает 200 тыс. руб. в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным сервиса «Авито Работа», в ХМАО рабочие специальности сохраняют позиции одного из самых стабильных и доходных сегментов рынка труда. Безусловным лидером по уровню оплаты труда в регионе стали бурильщики, об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса.

«Среди самых высокооплачиваемых профессий в Ханты-Мансийском автономном округе уверенно лидируют бурильщики: среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 200 000 рублей», — сообщили специалисты. На втором месте по уровню дохода — монтажники с предложением в 160 780 рублей, на третьем — автомаляры с зарплатой около 150 000 рублей.