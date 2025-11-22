Мэр из ХМАО устроил школьникам экскурсию по администрации
Школьники Сургутского района задавали мэру Андрею Трубецкому личные вопросы во время экскурсии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой устроил школьникам экскурсию по администрации. Он поделился с подписчиками своего telegram-канала, что провел для детей мероприятие по профессиональной ориентации, а они, в свою очередь, задавали ему вопросы.
«Ребята получили представление о том, что такое муниципальная служба, как выглядит структура администрации, погрузились в историю Сургутского района. Школьники примерили на себя роль законодателей: придумали свои законы и смогли за них проголосовать», — отметил Трубецкой.
Дети получили возможность пообщаться с главой района и задать ему вопросы. В том числе и личного характера. Трубецкой отметил, что для достижения цели необходимо четко понимать, чего ты хочешь, а также системно работать на результат — по его словам, залогом успеха зачастую становится настойчивость. «Вот это, наверное, главное — видеть цель и идти к ней», — добавил мэр.
На вопрос о собственных достижениях глава района скромно ответил: «Допустим, моя мама абсолютно не рада, что я — глава района. Ну, это сложная работа. И, поверьте, ваши родители, если они связаны с государственной или муниципальной службой, найдут тысячу и одну причину, чтобы отговорить вас идти на эту работу».
На вопрос о хобби Трубецкой отметил, что раньше он очень много читал, но теперь ему не хватает на это времени. Глава муниципалитета уточнил, что старается распределить его между домом, работой и спортом.
Власти стараются регулярно проводить такие экскурсии для школьников — нынешняя стала уже третьей в 2025 году. Первую управление муниципальной службы, кадров и наград организовало летом в рамках «Корпоративной недели добра в Югре». Такие встречи могут стать традиционными и продолжиться в будущем, поскольку запросы на них есть.
