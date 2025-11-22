Мэр из ХМАО устроил школьникам экскурсию по администрации

Школьники Сургутского района задавали мэру Андрею Трубецкому личные вопросы во время экскурсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой устроил школьникам экскурсию по администрации. Он поделился с подписчиками своего telegram-канала, что провел для детей мероприятие по профессиональной ориентации, а они, в свою очередь, задавали ему вопросы.

«Ребята получили представление о том, что такое муниципальная служба, как выглядит структура администрации, погрузились в историю Сургутского района. Школьники примерили на себя роль законодателей: придумали свои законы и смогли за них проголосовать», — отметил Трубецкой.

Дети получили возможность пообщаться с главой района и задать ему вопросы. В том числе и личного характера. Трубецкой отметил, что для достижения цели необходимо четко понимать, чего ты хочешь, а также системно работать на результат — по его словам, залогом успеха зачастую становится настойчивость. «Вот это, наверное, главное — видеть цель и идти к ней», — добавил мэр.

Продолжение после рекламы

На вопрос о собственных достижениях глава района скромно ответил: «Допустим, моя мама абсолютно не рада, что я — глава района. Ну, это сложная работа. И, поверьте, ваши родители, если они связаны с государственной или муниципальной службой, найдут тысячу и одну причину, чтобы отговорить вас идти на эту работу».

На вопрос о хобби Трубецкой отметил, что раньше он очень много читал, но теперь ему не хватает на это времени. Глава муниципалитета уточнил, что старается распределить его между домом, работой и спортом.